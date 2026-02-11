Muğla'nın iki ilçesinde okullar tatil edildi: 12 Şubat Perşembe

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Karar, meteorolojik uyarılar doğrultusunda alındı.

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

