Bodrum'da 19 göçmenin hayatını kaybettiği faciada 12 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili adli süreç tamamlandı. Faciadan sağ kurtulan 20 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN BOT ALABORA OLDU

1 Nisan 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında, içerisinde ağırlıklı olarak Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot, Yunanistan'ın İleryoz Adası istikametine doğru harekete geçti. Denizde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen bota "dur" ihtarı yapıldı. İhtara uymayarak yoluna devam eden lastik bot, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkisiyle kontrolden çıkarak alabora oldu.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 kişi sağ olarak kurtarılırken, 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından göçmenlerin hareket güzergahı detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin 31 Mart 2026 tarihinde Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale'den farklı araçlar kullanılarak Bodrum'a getirildiği saptandı. İlçeye ulaşan göçmenlerin, 1 Nisan günü Yalıkavak Dirmil bölgesine yürüyerek geçtikleri ve burada yüzü maskeli bir şahıs tarafından sayılarak bota bindirildikleri tespit edildi.

OPERASYONLA ORGANİZASYON ÇÖKERTİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, göçmenlerin bir kısmının ilçeye geldikten sonra Gümbet Mahallesi'ndeki bir evde konakladığı belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla evi kiralayan şahıs ile göçmenleri çıkış noktasına götüren 2 kişi gözaltına alındı. İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 17 şüpheli yakalandı.

12 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme, J.J.S., J.H., H.B., Ö.B., H.Ö., Y.E., H.S., M.R., M.D., A.M.G., İ.A. ve Y.Y. isimli 12 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. T.B.O., Ö.K., A.A., Ö.A. ve Ç.D. isimli 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.