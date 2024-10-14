Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik botu içinde bir grup halinde bölünmüş olanın tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) hızla yönlendirildi. Bodrum açıklarındaki lastik botu durdurularak, içinde bulunan 9 birim hücre ile birlikte 28 çocuk yakalandı.

Bir diğer göçmen vakasında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1), fiber karinalı lastik botu içinde başka bir gruptaki öğrenciyi tespit etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından durdurulan botta 18 bölüm ve beraberinde 5 çocuk yakalandı. Karaya kayıtlı göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.