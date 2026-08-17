Bodrum'da ana isale hattında arıza: Su ve elektrik altyapısı zarar gördü
Bodrum'un Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkiinde bulunan CTP ana isale hattında arıza meydana geldi. Arızanın, bölgede kazı yapan bir iş makinesi tarafından hatlara zarar verilmesinden kaynaklandığı değerlendirilirken, konuyla ilgili emniyet güçlerine başvuru yapıldı.
Bugün akşam saatlerinde Bodrum İlçemiz Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkiinde bulunan CTP ana isale hattında arıza meydana geldi. Yaşanan arızaya ekipler anında müdahaleye başladı, gece boyu devam edecek tamirat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hat devreye alınacak.
Söz konusu içme suyu hattı ile birlikte bölgede bulunan elektrik kablolarının bulunduğu altyapı sistemlerinin de zarar gördüğü tespit edildi. Bölgedeki elektrik ve su hatlarına kazı yapan bir iş makinesi tarafından zarar verildiği ve arızanın bu nedenle yaşandığı değerlendirilmekte olup gerekli incelemeler devam etmektedir. Doğru tespitin yapılması ve hatlara 3. şahıslar tarafından zarar verilip verilmediği konusunun araştırılması yönünde emniyet güçlerine gerekli başvurular yapılmıştır.
Arızanın yaşandığı hatlar eski CTP hat olup Bodrum'da yenilenen düktil borularda bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, yeni hatlar sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.
Planlama kapsamında bugüne kadar Güneyde 22 kilometre, Kuzey isale hatlarında ise 7 kilometrelik kısım kurum tarafından yenilenmiştir. Ayrıca hidrolik modelleme çalışmaları ile basınç kontrolü sağlanmış, böylece Bodrum'da 2026 yılında sadece 2 ana isale hattı arızası yaşanmıştır. Geçmişte olduğu gibi sürekli patlakların yaşanmaması için gerekli hazırlıklar yapılmış olup 21 kilometrelik kısım daha düktil borularla yenilenecektir" denildi.