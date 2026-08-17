Bodrum'da ana isale hattında arıza: Su ve elektrik altyapısı zarar gördü

Söz konusu içme suyu hattı ile birlikte bölgede bulunan elektrik kablolarının bulunduğu altyapı sistemlerinin de zarar gördüğü tespit edildi. Bölgedeki elektrik ve su hatlarına kazı yapan bir iş makinesi tarafından zarar verildiği ve arızanın bu nedenle yaşandığı değerlendirilmekte olup gerekli incelemeler devam etmektedir. Doğru tespitin yapılması ve hatlara 3. şahıslar tarafından zarar verilip verilmediği konusunun araştırılması yönünde emniyet güçlerine gerekli başvurular yapılmıştır.