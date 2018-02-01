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Bodrum’da bir katı atık deposunda yangın çıktı

Bodrum’da bir katı atık deposunda yangın çıktı. itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Bodrum’da bir katı atık deposunda yangın çıktı

Beyaz evleriyle görenleri büyüleyen Muğla'nın Bodrum ilçesi beyaz dumanlarla kaplandı. Büyük panik yaşandı. 

Bir katı atık depolama tesisinde yangın çıktı. Yükselen dumanlar tüm ilçeyi sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları yükselen dumanları engellemeye yetmedi.

Söndürme çalışmaları esnasında ekipler de zor anlar yaşadı.

Çalışmaların tüm gün sürmesi ve önlenememesi Bodrum’un dumanlar altında bir gün geçirmesine neden oldu.

Yoğun dumanın çıktığı bölgede ekiplerİN, söndürme ve soğutma çalışmasını sürdürüyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum
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