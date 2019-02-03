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Bodrum'da deprem (03 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bodrum'da deprem (03 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:41'de Bodrum'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 KM olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremiğn merkez üssünü Ege Denizi olarak duyurdu. AFAD depremin derinliğini 9 KM olarak açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #muğ #adeprem #son depremler
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