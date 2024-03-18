Bodrum'da düzensiz göçmenler yakalandı!

Muğla Bodrum'da yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler yakalandı!

Bodrum'da düzensiz göçmenler yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

Muğla'nın Bodrum açıklarında yelkenli tekneyle ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne  durdurularak içerisindeki 28'i çocuk 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit etmesi üzerine bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# düzensiz göçmen # muğla
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