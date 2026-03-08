Bodrum'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir işletmeye girerek devrildi.

Kaza, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 20 ABG 819 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yoldan sapan araç, hızla yol kenarında bulunan bir işletmeye girerek devrildi.

EKİPLER SIKIŞAN YARALILARI GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Harun A. ile yolcular Hüzeyma A. (22) ve Berkay Samet T. (29), itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Bodrum'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı - Resim : 1

Olay yerindeki sağlık ekipleri, kurtarılan yaralılara ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirdi. Ardından üç yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, sürücü Harun A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

