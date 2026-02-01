Bodrum’da fırtına etkili oldu: Tekneler kıyıya sürüklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava koşulları sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle Gümbet Koyu’nda demirli tekneler sürüklenmeye başladı.

Fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte ilk olarak bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli kıyıya sürüklendi. Tekneler, daha fazla zarar görmemesi için karaya bağlanarak sabitlenmeye çalışıldı.

Ancak kısa süre sonra bir motoryat ile bir yelkenli daha sürüklenerek kıyıdaki teknelerin üzerine doğru ilerledi. O sırada teknelerde bulunanlar büyük panik yaşadı. Sürüklenen tekneler kıyıya vururken, bazıları da birbirine çarptı. Denizcilerin teknelerini kurtarmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

Gümbet Koyu’nda demirli yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir motoryatın da yaklaşık 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü. Ayrıca koyda bulunan iki adet 5 metrelik sandalın su aldığı, bir şişme botun ise fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklendiği tespit edildi.

Yaşanan olayda toplam 8 deniz aracının kıyıya vurduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle bölgede maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede fırtınanın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak denizcilerin ve tekne sahiplerinin dikkatli olmalarını istedi.