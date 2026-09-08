Bodrum’da kadınları takip ve taciz iddiası! 27 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bodrum’da kadınları takip ve taciz iddiası! 27 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi'nde bir şahsın kendisini takip ettiğini fark eden bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Konacık'ta 2 kadının daha şahısla ilgili kendilerini takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

İhbarların ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelinin 27 yaşındaki Ö.V. olduğu belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri zanlıyı tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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