Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'nde personel yatakhanesi olarak kullanılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir odanın tamamen kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
İtfaiye ekiplerini harekete geçiren olay Çırkan Mahallesi'nde meydana geldi. Başlangıçta bölgedeki bir depoda alevlerin yükseldiği yönünde yetkililere yapılan ihbarın ardından, sahadaki ekipler hızla olay yerine sevk edildi.
Bölgeye intikal eden görevliler, durumun ihbar edilenden farklı olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk fiziki incelemede, alevlerin bir depodan değil; ana binadan ayrı konumlandırılan ve işçiler tarafından personel lojmanı şeklinde kullanılan yatakhane bölümünden yükseldiği anlaşıldı.
Tespit işlemlerinin hemen ardından itfaiye görevlileri vakit kaybetmeden alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yatakhaneyi saran alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürme işleminin akabinde alanda detaylı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Meydana gelen yangın sonrasında yapılan incelemelerde, yatakhanedeki koğuşlardan bir odanın tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldiği belirlendi.
Lojman binasında ciddi boyutta maddi hasara yol açan olayın ardından yetkililer harekete geçti. Söz konusu binayı saran yangının nasıl başladığının ve kesin çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından bölgede kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma süreci devam ediyor.