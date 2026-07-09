Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'nde personel yatakhanesi olarak kullanılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir odanın tamamen kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu - Resim: 1

İtfaiye ekiplerini harekete geçiren olay Çırkan Mahallesi'nde meydana geldi. Başlangıçta bölgedeki bir depoda alevlerin yükseldiği yönünde yetkililere yapılan ihbarın ardından, sahadaki ekipler hızla olay yerine sevk edildi.

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Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu - Resim: 2

Bölgeye intikal eden görevliler, durumun ihbar edilenden farklı olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk fiziki incelemede, alevlerin bir depodan değil; ana binadan ayrı konumlandırılan ve işçiler tarafından personel lojmanı şeklinde kullanılan yatakhane bölümünden yükseldiği anlaşıldı.

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Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu - Resim: 3

Tespit işlemlerinin hemen ardından itfaiye görevlileri vakit kaybetmeden alevlere müdahale etti.

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Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu - Resim: 4

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yatakhaneyi saran alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürme işleminin akabinde alanda detaylı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu - Resim: 5

Meydana gelen yangın sonrasında yapılan incelemelerde, yatakhanedeki koğuşlardan bir odanın tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldiği belirlendi.

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Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu - Resim: 6

Lojman binasında ciddi boyutta maddi hasara yol açan olayın ardından yetkililer harekete geçti. Söz konusu binayı saran yangının nasıl başladığının ve kesin çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından bölgede kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma süreci devam ediyor.

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muğla bodrum yangın