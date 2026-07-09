Bodrum'da korkutan yangın! Personel lojmanı alevlere teslim oldu

Bölgeye intikal eden görevliler, durumun ihbar edilenden farklı olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk fiziki incelemede, alevlerin bir depodan değil; ana binadan ayrı konumlandırılan ve işçiler tarafından personel lojmanı şeklinde kullanılan yatakhane bölümünden yükseldiği anlaşıldı.