Bodrum'da marina yangını: Alevler 5 motoryata sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marinada demirli motoryatta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 4 yata daha sıçradı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

1 8
Marinada demirli halde bulunan bir motoryatta başlayan alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüdü.

2 8
Yangın, ilk başladığı yatın bitişiğinde demirli olan ve boyları yaklaşık 20 metreyi bulan 4 motoryata daha sıçradı.

3 8
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 8
Bölgeye hızla intikal eden ekipler, toplam 8 motoryatı etkileyen yangını söndürmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

5 8
Alevlerin yayılımını hızlandıran rüzgar, söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

6 8
Yangının marinanın diğer alanlarına veya çevredeki diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alındı.

7 8
Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve tamamen söndürmek amacıyla başlattığı çalışmalar, hem karadan hem de denizden yürütülen operasyonlarla aralıksız şekilde devam ediyor.

8 8
