Bodrum'da marina yangını: Alevler 5 motoryata sıçradı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marinada demirli motoryatta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 4 yata daha sıçradı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Marinada demirli halde bulunan bir motoryatta başlayan alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, ilk başladığı yatın bitişiğinde demirli olan ve boyları yaklaşık 20 metreyi bulan 4 motoryata daha sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye hızla intikal eden ekipler, toplam 8 motoryatı etkileyen yangını söndürmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Alevlerin yayılımını hızlandıran rüzgar, söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşatıyor.
Yangının marinanın diğer alanlarına veya çevredeki diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alındı.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve tamamen söndürmek amacıyla başlattığı çalışmalar, hem karadan hem de denizden yürütülen operasyonlarla aralıksız şekilde devam ediyor.