Bodrum'da otelde gaz sızıntısı: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde havuz bakım çalışmaları yürütüldüğü sırada bir gaz sızıntısı yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bodrum'da otelde gaz sızıntısı: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
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Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde havuz temizliği yapıldığı sırada kullanılan kimyasal bir maddeden dolayı gaz sızıntısı yaşandı.

Sızıntı esnasında havuza yakın çocuk oyun alanındaki çocuklar ile havuz bölgesinde yer alan tatilciler gazdan etkilendi.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından otele sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşayan 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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