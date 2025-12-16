Bodrum’da polisi sürükleyerek yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik denetimi sırasında yaşanan olayda, durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü, polis ekiplerini sürükleyerek yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Bodrum’da özellikle ana arterlerde hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, plakasız ve abart egzozlu motosikletlere yönelik sivil trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, çevreyi rahatsız ederek trafiğe çıkan iki motosikletli durdurulmak istendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin dur ihtarına uymayan sürücüler kaçmaya çalışırken, motosikletleri tutmaya çalışan polisler sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından iki motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücüler hakkında açılır kapanır plaka düzeneği kullanmak, plakasız motosikletle trafiğe çıkmak, abart egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden işlem yapıldı. Şahıslara toplam 78 bin 945 lira idari para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Motosikletiyle polisi sürükleyerek yaraladığı iddia edilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.