Bodrum'da restorana ekmek bıçaklı baskın!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde büyük bir arbede meydana geldi. B.Y. isimli şahıs, aralarında önceden husumet bulunan T.D., M.K.G., İ.M.Y., G.K. ve E.K.'nin oturduğu bir işletmeye geldi. Şüphelinin, elindeki yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağıyla gruptakilere aniden saldırması üzerine iş yerinde panik dolu anlar yaşandı.

ESNAF KENDİNİ SOPALARLA KORUDU

Bıçaklı saldırıya uğrayan grup, çevrede buldukları sopalarla kendilerini savunmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında iş yerinin kepenklerini kapatıp açarak saldırganı savuşturmaya çalışan esnafın can havliyle verdiği mücadele dikkat çekti. İhbar üzerine adrese hızla polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN 2.7 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, saldırgan B.Y.'yi suç aleti olan ekmek bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Doktor kontrolü için hastaneye götürülen şüphelinin, yapılan testlerde 2.7 promil alkollü olduğu ve kolunda yüzeysel bir kesik bulunduğu belirlendi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde; şüphelinin elinde bıçakla işletmeye doğru gelmesi, içerideki grubun ise sopalarla karşılık vererek dükkan kepengini kapatmaya çalışması yer alıyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede infial yaratan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.