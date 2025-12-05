Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Şiddetli yağışın ardından etkisini artıran fırtına ilçede hayatı durma noktasına getirirken, teknelerin karaya sürüklenmesi ve denizin kahverengiye dönmesi dikkat çekti.
Muğla'nın Bodrum ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağışların etkisiyle kaotik bir sabaha uyandı. Yağış suları hızla yükselerek cadde ve sokakları göle çevirdi, bu durum yollarda çok sayıda aracın mahsur kalmasına yol açtı.
Sel kabusunun hemen ardından rüzgar şiddetini artırdı ve zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetiyle fırtına etkili oldu.
Bu şiddetli hava olayı deniz trafiğini olumsuz etkiledi; küçük balıkçı teknelerinden bazıları dalgaların etkisiyle batarken, kuvvetli rüzgar büyük yatları bile sürükleyerek karaya yaklaştırdı. Gümbet sahilinde ise iki tekne ve bir bot dalgalarla mücadele edemeyerek karaya oturdu.
11 EV VE İŞ YERİ SULAR ALTINDA
Şiddetli yağışlar neticesinde dereler taştı ve ilçe genelinde 11 ev ve iş yeri su altında kaldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan bu alanlarda tahliye ve su çekme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü.
Yağışın durmasının ardından ilçede dikkat çekici bir manzara ortaya çıktı. Normalde masmavi olan denizin rengi, sel sularının etkisiyle kahverengiye döndü. Denizin bir yarısının mavi, diğer yarısının kahverengi görünmesi herkesin ilgisini çekerken, bu durum derelerden gelen çamurlu su ve sürüklenen yapraklardan kaynaklandı.
Ekipler, çamur ve çöplerle tıkanan dere ağızlarına müdahale etti. Dağlardan gelen çerçöpün denizle buluşması, sahil boyunca kirli bir görüntü oluşmasına neden oldu.
Bodrum Kaymakamlığı, fırtına ve sel tehlikesine karşı geceden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara teyakkuz çağrısı yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, vatandaşları oluşabilecek tehlikelere karşı uyarmak amacıyla birçok sokakta devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.
Yetkililer, 6 saatlik süre zarfında metrekareye 25,6 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.