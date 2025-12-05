Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti

Şiddetli yağışın ardından etkisini artıran fırtına ilçede hayatı durma noktasına getirirken, teknelerin karaya sürüklenmesi ve denizin kahverengiye dönmesi dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağışların etkisiyle kaotik bir sabaha uyandı. Yağış suları hızla yükselerek cadde ve sokakları göle çevirdi, bu durum yollarda çok sayıda aracın mahsur kalmasına yol açtı.

1 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 2

Sel kabusunun hemen ardından rüzgar şiddetini artırdı ve zaman zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetiyle fırtına etkili oldu.

2 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 3

Bu şiddetli hava olayı deniz trafiğini olumsuz etkiledi; küçük balıkçı teknelerinden bazıları dalgaların etkisiyle batarken, kuvvetli rüzgar büyük yatları bile sürükleyerek karaya yaklaştırdı. Gümbet sahilinde ise iki tekne ve bir bot dalgalarla mücadele edemeyerek karaya oturdu.

3 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 4

11 EV VE İŞ YERİ SULAR ALTINDA

Şiddetli yağışlar neticesinde dereler taştı ve ilçe genelinde 11 ev ve iş yeri su altında kaldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan bu alanlarda tahliye ve su çekme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü.

4 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 5

Yağışın durmasının ardından ilçede dikkat çekici bir manzara ortaya çıktı. Normalde masmavi olan denizin rengi, sel sularının etkisiyle kahverengiye döndü. Denizin bir yarısının mavi, diğer yarısının kahverengi görünmesi herkesin ilgisini çekerken, bu durum derelerden gelen çamurlu su ve sürüklenen yapraklardan kaynaklandı.

5 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 6

Ekipler, çamur ve çöplerle tıkanan dere ağızlarına müdahale etti. Dağlardan gelen çerçöpün denizle buluşması, sahil boyunca kirli bir görüntü oluşmasına neden oldu.

6 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 7

Bodrum Kaymakamlığı, fırtına ve sel tehlikesine karşı geceden itibaren tüm kurum ve kuruluşlara teyakkuz çağrısı yaptı.

7 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 8

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, vatandaşları oluşabilecek tehlikelere karşı uyarmak amacıyla birçok sokakta devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

8 9
Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti - Resim: 9

Yetkililer, 6 saatlik süre zarfında metrekareye 25,6 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

9 9
bodrum sağanak yağış