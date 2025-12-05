Bodrum’da sel sonrası fırtına kabusu! Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti

Yağışın durmasının ardından ilçede dikkat çekici bir manzara ortaya çıktı. Normalde masmavi olan denizin rengi, sel sularının etkisiyle kahverengiye döndü. Denizin bir yarısının mavi, diğer yarısının kahverengi görünmesi herkesin ilgisini çekerken, bu durum derelerden gelen çamurlu su ve sürüklenen yapraklardan kaynaklandı.