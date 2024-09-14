Bodrumspor tribün liderine silahlı saldırı!

Olay, Bodrum Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde bulunan Asi Tayfa dernek binasında meydana geldi. Doğan Yıldırım, H.A.E. ve E.K. isimli iki kişi tarafından fiziki saldırıya maruz kaldı. E.K., Yıldırım’ın kafasına bir sopa ile vurdu, ardından H.A.E. yanındaki silahla Yıldırım’ı yere düşürdü ve ayağından vurdu.

Yaralanan Doğan Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucunda ayağındaki kurşun çıkarıldı ve tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler H.A.E. ve E.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.