Boğa saldırısında ölen vatandaşın cenazesinde "helallik” krizi: Ortalık karıştı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitiren 64 yaşındaki Mevlüt Bacaksız son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında bir kişinin “Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırması cami avlusunda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 64 yaşındaki Mevlüt Bacaksız hayatını kaybetti. Hastanede 51 gün boyunca tedavi gören Bacaksız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mevlüt Bacaksız için İncirliova’daki Çarşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından imamın helallik istemesi sırasında kalabalığın içinden bir kişinin “Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırdığı belirtildi.

Bu sözlerin ardından cenazeye katılan vatandaşlar sesin geldiği yöne döndü. Cami avlusunda kısa süreli şaşkınlık ve gerginlik yaşandı.

İmamın, kişinin neden böyle söylediğini sorduğu ancak herhangi bir yanıt alamadığı öğrenildi. Tepkilerin ardından söz konusu kişinin kalabalıktan uzaklaştığı belirtildi.

