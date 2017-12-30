Sahilleri, içme suyunu ve bölgeyi olumsuz etkileyen Boğaçayı projesine karşı Antalyalılar eylemdeydi.
Doğaçayı Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar yağmura rağmen basın açıklaması yaptı.
Antalya Sahillerini Koruma Güç Birliği adına basın açıklamasını CHP Eski Antalya Milletvekili Gürkut Acar okudu.
Acar, projenin zararlarını anlattı.
Eyleme Vatan Partisi İl Başkanlığı da destek verdi.
İl Başkanı Ahmet Özbay, deniz suyunun karaya girmesiyle çevre binaların korozyona uğrayacağını belirtti.
HABER-KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçay'a yapmak istediği "Çılgın projeye" tepkiler sürüyor. Antalya Sahillerini Koruma Güç Birliği, ÇED raporu gerek duyulmadan yapılan projenin derhal durmasını istedi
Sahilleri, içme suyunu ve bölgeyi olumsuz etkileyen Boğaçayı projesine karşı Antalyalılar eylemdeydi.
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