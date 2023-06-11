Boğaz geçiş ücretlerine zam: Yeni ücret tarifesi 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak

Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlere zam geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Altın frank üzerinden belirlenen Boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birim, 4,42 dolara yükseltildi. Yani 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak

Bakan Uraloğlu bu kararı ülkeye döviz girişini artıracak “tarihi bir adım” olarak değerlendirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: