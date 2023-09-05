Boğazda gizemini koruyan kadın cesedi bulundu!

Çanakkale Boğazı'nda kadın cesedi bulundu. Kadın cesedini GESTAŞ'a ait arabalı vapurdaki yolcular fark ederken, kadın cesedi gizemini koruyor.

Boğazda gizemini koruyan kadın cesedi bulundu!
Boğazda gizemini koruyan kadın cesedi bulundu!
Editör: Süleyman Daban
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Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında seyir halindeki GESTAŞ'a ait arabalı vapurdaki yolcular, denizin yüzeyindeki cesedi fark etti.

İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri denizde cesedin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerce denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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