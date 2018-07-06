Bir zamanlar İstanbul Boğazı'nın incisi sayılan Rumeli Feneri Kalesi, kaderine terkedildi. Bakımsızlıktan harabeye dönen tarihi kalenin içinde şimdi inekler otluyor.

1769 yılında Kuzeyden gelen Kazak baskınlarına karşı ilk önlem noktasını oluşturmak amacıyla Osmanlı mimarları tarafından inşa edilmişti.



Şimdi ise içerisindeki inekler tarihi kaleyi ahır olarak kullanıyor. Dahası da var. Yüzlerce yıllık tarihi olan kalenin hemen her yeri boya ve yazılarla kaplı.



İstanbul Boğazı'nın incisi tarihi Rumeli Feneri Kalesi için 2005 yılında restorasyon kararı alınıştı. Restorasyon ihalesini kazanan özel bir şirket İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile çalışma yüretecekti. Ancak olmadı.



Kendi kaderine terkedilen tarihi kale bakımsızlıktan harabeye döndü. Duvarları boyalı ve pisliklerin etrafa saçıldığı kaleyi en sonunda inekler mesken tuttu.



Tarihi kalenin son durumu ile ilgili açıklama yapan Profesör Doktor Kemal Kutgün Eyüpgiller, kritik uyarılarda bulundu.



ulusal.com.tr