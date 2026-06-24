Boğulma vakaları artınca valilik düğmeye bastı: O şehirde sulama kanalları ve su alanlarına girilmesi yasaklandı

Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, kentte can kayıplarına yol açan olayları beraberinde getirdi. Özellikle çocukların yaşamını yitirdiği boğulma vakalarındaki artış üzerine Diyarbakır Valiliği harekete geçerek yeni tedbirler aldı.

Vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il sınırları içerisindeki tüm baraj, göl, gölet ve akarsulara serinlemek amacıyla girilmesi resmen durduruldu. Alınan bu tedbirlerin temel amacının insan hayatını korumak ve boğulma olaylarını tamamen önlemek olduğu belirtildi.

AİLELERE DE CEZA KESİLECEK

Valilik tarafından kamuoyuna duyurulan kararın yaptırım boyutu da netleşti. Yasağa aykırı hareket eden kişiler tespit edildiklerinde idari para cezası ile karşılaşacak. Kuralı ihlal edenlerin çocuk olması durumunda ise sorumluluk ailelerde olacak. Bu tür durumlarda cezai işlem, veliler veya kanuni temsilciler üzerinden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca uygulanacak. Yetkililer, vatandaşlardan yasaklara uymalarını ve çocuklarını bu alanlardan uzak tutmalarını istedi.

Kamuoyu ile paylaşılan metinde, yasaklı alanlar şu ifadelerle sıralandı:

"Bu kapsamda Diyarbakır genelinde bulunan sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarında suya girilmesi, yüzülmesi ve serinleme amacıyla kullanılması yasaklanmıştır."

5 KURUM BİRDEN SAHAYA İNİYOR

Kararın ardından gözler sahadaki denetim sürecine çevrildi. Belirlenen su alanlarındaki kontroller, geniş çaplı bir koordinasyonla yürütülecek. Denetim süreçlerinde kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü ortak görev alacak. İlgili kurumların ekipleri tarafından yapılacak saha incelemeleri sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar anında hayata geçirilecek.