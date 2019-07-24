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Bolkarların lezzetli kirazı

Niğde'de Bolkarların yüksek kesimlerinde üretilen kiraz, kendine özgü rengi ve lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Çok sayıda ülkeye ihraç edieln kirazın Çin ve Güney Kore pazarlarına da gönderilmesi hedefleniyor.

Bolkarların lezzetli kirazı

Bolkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetiştirilen kiraz çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Niğdeli üreticiler, kalibresi, kendine özgü rengi ve lezzetiyle öne çıkan kirazı Uzak Doğu'ya göndermek için hazırlıyor.

1600-1650 rakımda yetiştirilen kirazların diğer kiraz çeşitlerine oranla daha büyük oluyor.

Son turfanda kiraz hasadının yapıldığı bölgede yaklaşık 26 bin dekarda 30 bin tona yakın rekolte bekleniyor. 

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kirazın Niğde'nin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu söyledi.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Niğde
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