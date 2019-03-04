Bolu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bolu'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Bolu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi:

Bolu: Selahattin Özbölük





Adalet ve Kalkınma Partisi

Bolu: Fatih Metin (Cumhur İttifakı)

Gerede: Mustafa Allar

Göynük: Kemal Kazan

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu

Kıbrıscık: Osman Cabgu

Mengen: Zeki Ozulluoğlu

Mudurnu: Vedat Özkan

Seben: Fatih Kavak

Yeniçağa: Recayi Çağlar



Cumhuriyet Halk Partisi

Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)

Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)

Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)

Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)

Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)

Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)

Yeniçağa: Adnan Güngör (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Gerede: Ramazan Güler

Göynük: Ahmet Çankaya

Dörtdivan: Durmuş Ünal

Kıbrıscık: Ersin Ercan

Mengen: Ali Budak

Mudurnu: Necdet Türker

Seben: Hakan Cankurtaran

Yeniçağa: Zeki Mustafa Egeci



Halkların Demokratik Partisi

Bolu: Aslı Yolci



İYİ Parti

Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)

Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Bolu: Turan Kılınç

Gerede: Muzaffer Boyacı

Göynük: Faruk Binay

Dörtdivan: Mustafa Yeler

Kıbrıscık: Mahmut Belge

Mengen: Salih Erkan

Mudurnu: Gökhan Yılmaz

Seben: Ünal Güngör

Yeniçağa: Yahya Doğanay



Büyük Birlik Partisi

Gerede: Ahmet Emin Serin



Demokratik Sol Parti

Bolu: Mustafa Temelli



Bağımsız Türkiye Partisi

Bolu: Suat Hayri Sapmaz

Gerede: İsmail İnceayan

Göynük: Mustafa Yağcı

Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu

Kıbrıscık: Sonat Ataman

Mengen: Necati Yağcı

Mudurnu: İsmail Dedeoğlu

Seben: Savaş Yener

Yeniçağa: Mesut Dikici



- Türkiye Komünist Partisi

Bolu: Cihan Sezer



- Bağımsız

Dörtdivan: Hamza Efe

Kıbrıscık: Kemal Aktaş

