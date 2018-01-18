Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu İli genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin yar tatil edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
ulusal.com.tr
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak 2018 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu
Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
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