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Bolu'da 19 Ocak Cuma günü okullar tatil

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak 2018 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu

Bolu'da 19 Ocak Cuma günü okullar tatil

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu İli genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin yar tatil edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #kar yağışı #eğitime kar engeli #bolu
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