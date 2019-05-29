Önemli kara yolu geçiş güzergahı Bolu'da, bayram tatil için trafik önlemleri alındı. 9 günlük tatilde trafik ekipleri kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görevde olacak.

Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik ekipleri kara yollarında denetimlerini arttırdı.



Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da da trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.



Tatil boyunca, aşırı hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık verilecek, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılacak.



Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nden takip edilecek.



Trafik ekipleri kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar.





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