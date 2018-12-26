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Bolu'da bugün okullar tatil mi?

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.

Bolu'da bugün okullar tatil mi?

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.

Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.

Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. 

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yeri öğleden sonra kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetre olduğu kentte kar yağışı devam ediyor.

Kentte, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bolu
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