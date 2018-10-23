Bolu'da, bir evin bahçesinde bulunan deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da, bir evin bahçesinde bulunan deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Hıdırşeyhler köyünde ikamet eden Enver Demiroğlu'na ait manda, evin bahçesini çevreleyen duvarın üzerine yapılan çatıya çıktı.



Çatıdan inemeyen mandayı gören Demiroğlu ve yakınları, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Demiroğlu'nun kızı ve torunu da bu esnada çatıya çıkarak, yere düşmemesi için mandayı halatla bağladı.



Olay yerine gelen itfaiye aracının vinç kısmı, mandanın bulunduğu alana ulaşamayınca bölgeye daha büyük bir vinç çağrıldı.



Manda, gelen vincin ucuna bağlanan halatlarla kurtarılmaya çalıştığı sırada ilk denemede halatlardan kurtularak yeniden çatıya düştü. Daha sonra tekrar bağlanan manda çatıdan indirildi.



Çatının bir bölümünün yere çok yakın olduğunu söyleyen Demiroğlu, mandalar ile diğer evcil hayvanlarının zaman zaman buradan çatıya çıktığını daha sonra da indiklerini söyledi.



