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Bolu'da FETÖ'nün adliye yapılanması davası

Haklarında dava açılan 2'si tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bolu'da FETÖ'nün adliye yapılanması davası












Kaynak: AA
Etiketler; #FETÖ/PDY #bolu #adliye
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