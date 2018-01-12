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Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bolu'da, bir kafeteryada oturan kadının cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bolu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bolu'da, bir kafeteryada oturan kadının cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir kafeteryada otururken çantasında cüzdanının olmadığını fark eden kadın polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceledi.

İnceleme sonucu kimliği tespit edilen ve bir restoranda paket görevlisi olarak çalışan Y.E, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve çaldığı cüzdanı attığı yeri gösteren zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin çaldığı cüzdanın polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hırsızlık #cüzdan #bolu
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