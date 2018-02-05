Villadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da, villadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karacaağaç Mahallesi'ndeki bir villada gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, villanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.



Hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlediği operasyonda, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzzettin Çatal ile Sami Bayram ve Aytekin Bayram'ı gözaltına aldı.



Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada Bolu'dan çalınan malzemelere de ulaştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.