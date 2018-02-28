Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bolu'da, 24 Şubat'ta 4 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesi'ne getirildi.



Jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında farklı araçlar içinde ve tek tek adliyeye getirilen 5 kişi, savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan 5 kişiden Zeki, Onur, Mustafa ve Hasan Büyüktopaç tutuklandı.



Şüphelilerden H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



Olay

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde, 24 Şubat'ta evinin önündeki yol üzerine odunluk ve ardiye yapan Zeki Büyüktopaç ile akrabası Ayhan Büyüktopaç arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan ve aile fertlerinin de dahil olduğu silahlı kavgada Ayhan ile eşi Emine, oğlu Taşkın ve kardeşi Zekiye Büyüktopaç hayatını kaybetmişti. Olayda, Ayhan Büyüktopaç'ın babası Mehmet ve yeğeni Soner Büyüktopaç ile diğer aileden Onur, Mustafa ve Hatice Büyüktopaç da yaralanmıştı.

