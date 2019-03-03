Bolu'da ise facianın eşiğinden dönüldü. Doğalgaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile büyümeden söndürüldü.

Bolu'da doğalgaz dolum tesisinde korku dolu anlar yaşandı.



D-100 kara yolunda terminalinin yanında bulunan doğalgaz dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olay yerine derhal itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



Polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Terminal araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.



Doğalgaz ekipleri tarafından tesisin gazı kesildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürmeyi başardı.



Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangın tesiste hasara neden oldu.



Alevler söndürüldükten sonra gaz kontrol çalışmaları yapılan terminal daha sonra araç giriş ve çıkışlarına açıldı.





ulusal.com.tr