banner1002
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

Bolu'da ise facianın eşiğinden dönüldü

Bolu'da ise facianın eşiğinden dönüldü. Doğalgaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile büyümeden söndürüldü.

Bolu'da ise facianın eşiğinden dönüldü

Bolu'da doğalgaz dolum tesisinde korku dolu anlar yaşandı.

D-100 kara yolunda terminalinin yanında bulunan doğalgaz dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine derhal itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 

Polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Terminal araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Doğalgaz ekipleri tarafından tesisin gazı kesildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangın tesiste hasara neden oldu.

Alevler söndürüldükten sonra gaz kontrol çalışmaları yapılan terminal daha sonra araç giriş ve çıkışlarına açıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.