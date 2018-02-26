Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verildi.

Bolu'nun Seben ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.Bu arada kavgada yaralanan 5 kişinin tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kavgada yaşamını yitiren Ayhan, eşi Emine ve oğlu Taşkın ile kardeşi Zekiye Büyüktopaç'ın cenazeleri, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morgundan alınarak, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camisi önüne getirildi.Hayatını kaybedenlerin yakınları, burada cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.Bazı vatandaşlar da tabutların yanında dua etti.Bolu İl Müftüsü Orhan Genç tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Büyüktopaç ailesinin cenazeleri, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine, AKPBolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve vatandaşlar katıldı.Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde, cumartesi günü evinin önündeki yol üzerine odunluk ve ardiye yapan Zeki Büyüktopaç ile akrabası Ayhan Büyüktopaç arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan ve aile fertlerinin de dahil olduğu silahlı kavgada Ayhan ile eşi Emine, oğlu Taşkın ve kardeşi Zekiye Büyüktopaç hayatını kaybetmişti.Olayda, Ayhan Büyüktopaç'ın babası Mehmet ve yeğeni Soner Büyüktopaç ile diğer aileden Onur, Mustafa ve Hatice Büyüktopaç da yaralamıştı.