Bolu'da öğrencileri taşıyan gezi otobüslerinin kaza yapması sonucu 11 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Dumlupınar İlkokulu öğrencilerini taşıyan 3 otobüs, kültürel gezi için Bolu'ya yola çıktı.



Piroğlu köyü yakınlarında, önündeki iş makinesinin yavaşlaması nedeniyle hızını düşüren Ayhan Ö'nün kullandığı 14 LC 308 plakalı otobüse, arkasındaki Remzi Ç. idaresindeki 14 BV 403 plakalı otobüs çarptı. Metin Ş. yönetimindeki 14 LF 307 plakalı otobüs de araçlara çarparak durdu.



Kazada, otobüslerde bulunan 117 öğrenciden 11 yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, kaza yapan otobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



Otobüslerdeki diğer öğrenciler de başka araçlarla Mudurnu'ya gönderildi.



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