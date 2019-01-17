Bolu Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede Mengen ve Mudurnu'da tatil edildiğini açıkladı

Bolu'da eğitime kar engeli



Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.



Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.