Bolu'da eğitime kar engeli
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği anlatıldı.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gerede, Mengen ve Mudurnu ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Bolu Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede Mengen ve Mudurnu'da tatil edildiğini açıkladı
Bolu'da eğitime kar engeli