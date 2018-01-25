Bolu'da STK'ların çağrısı ile bir araya gelen yaklaşık 500 sürücü, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek konvoyu yaptı

Bolu'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanlığı'nın öncülüğünde başlatılan ve ilde bulunan STK'ların da destek verdiği etkinlik kapsamında yaklaşık 500 sürücü, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için konvoy yaptı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla, MHP Bolu İl Başkanlığınca organize edilen araç konvoyu etkinliğine, ildeki STK'ların da destek vermesiyle birlikte araçlarını Türk bayrakları ile süsleyen yaklaşık 500 sürücü, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camisi önünde toplandı.



Aralarında kamyon ve midibüslerin de bulunduğu araçlar, çalınan mehter marşları ve kornalar eşliğinde şehrin işlek cadde ve ana yollarında tur attı.



Konvoya katılan bazı araçların üzerine, "Ailene söylemek istediğin bir şey var mı? Beklemesinler", "Bolu'dan Mehmetçik'e selam olsun", "İstikamet Kızılelma" gibi yazılar yazıldığı görüldü.



MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek amacıyla Bolu’da bir konvoy çağrısı yaptıklarını belirterek, kendilerine bu konuda destek veren herkese teşekkür etti.



Araç konvoyuna, ilde bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın destek olduğunu belirten Evcil, "Bir askerimize röportajda sorulmuştu. 'Menzil neresi?' denmişti. Askerimiz de 'Kızılelma' cevabını vermişti. Biz bu Kızılelma'ya bir nebze olsun destek olabilirsek ne mutlu bizlere. Buradan operasyon bölgesindeki bütün askerlerimize sevgi, selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun." dedi.



Evcil, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce en az kayıpla sona ermesi temennisinde bulunarak, "İnşallah bütün Mehmetçiklerimiz en kısa zamanda vatanına geri döner. Ülkemizi bölmeye çalışacak herkese bu örnek olsun. Türkiye'nin dört bir tarafında vatan sevdası için canu gönülden sırada bekleyen binlerce vatandaşımız, askerlerimizin yanında ve destekçisi. Devletimizin yanında. Biz dün durduğumuz yerde olduğu gibi şimdi de devletimizin bekası için her platformda mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bolu’dan Afrin’e selam olsun." diye konuştu.