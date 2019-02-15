Bolu'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri ağır 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle kapanan yol saatlerce süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Otomobil ve TIR'lar kazaya karıştı. Yol ulaşıma kapatıldı. Kazada, biri ağır 4 kişi yaralandı.



Bolu'da D-750 kara yolunda dün akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Ankara yolu olarak bilinen kara yolunun Kalender Piknik Alanı mevkisinde, 10'dan fazla TIR ve otomobil birbirine girdi.



Olay yerine ekipler sevk edildi. Araçlardan çıkarılan bazı yararlılar Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıkışan yaralılar için çalışmalar yoğunlaştırıldı.



Kaza sonrası İstanbul yönü ulaşıma kapanan kara yolunun Ankara istikameti de trafiğe kapatıldı. Araçları olay yerinden kaldırmak için gelen vinçler kapalı yolda çalışma yaptı.



Kaza nedeniyle yan yatan TIR'lar, vinç ve çekiciler yardımıyla sabah saatlerinde kaldırıldı. Çalışmalar saatlerce sürdü. Araçların olay yerinden kaldırılma çalışmasının tamamlanmasının ardından da yol ulaşıma açıldı.