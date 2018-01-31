Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Gökhan Tekinalp'in idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs, Bolu Dağı Tüneli çıkışında önündeki Mehmet Aygün'ün yönetimindeki 61 K 3205 kamyonla çarpıştı.



Kazada, yaralanan minibüs sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste yolcu olarak bulunan ve araç içinde sıkışan Ahmet Gül olay yerine hayatını kaybetti.



Gül'ün cesedi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra cenaze nakil aracıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.