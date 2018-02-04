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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Akyazı istikametine gitmekte olan Baki Öz'ün yönetimindeki 06 NDA 02 plakalı otomobil, Tosunlar köyü yakınlarında yağmur nedeniyle ıslanan yolda virajı alamayarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Özgür Çetiner yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mudurnu #trafik kazası #bolu
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