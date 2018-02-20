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Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

 Bolu'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 14 GA 306 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı, araçta bulunan Hasan Hüseyin Kutlu ile Onur Selek yaralandı.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılardan Onur Selek, olay yerine gelen polislere tepki göstererek ambulansa binmek istemedi.

Selek, polis ekipleri tarafından sakinleştirilip ekip otosu ile hastaneye götürüldü, Hasan Hüseyin Kutlu ise ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri, sulama kanalındaki otomobilin LPG tankını kapatarak, elektrik akımını kesti.

Polis ekipleri, sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Sulama Kanalı #bolu
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