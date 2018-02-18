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Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Hacetler köyü yol ayrımında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AT 3386 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı.

Takla atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Serkan ve Nurgül Balcı ile Selma Tabakcıoğlu ve Fıratcan Karakoç yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ile Bolu, Dörtdivan ve Gerede belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası
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