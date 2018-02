Bolu'da durdurulan bir yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptığı iddiası ile haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına başlandı

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülkerim Öğünç, Cihad Doğanay Eker ve Cevzet Öğünç ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okunarak sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlaması ile beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları hatırlatıldı.

Duruşmada savunma yapan Abdülkerim Öğünç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Öğünç, "Cevzet, amcanın oğlu. Diğer sanığı da babası ve amcası yazıhane çalıştırdığı için tanırım. Cihad ifadesinde Cevzet'e ait uyuşturucu maddeleri taşımak için anlaştığımı, kendisinin de bana nezaret etmek için kullandığım araca bindiğini söylese de bu doğru değildir. Ben suçsuzum tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Uyuşturucu madde ticaretiyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Öğünç, "35 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. 35 yıldır yapmayıp şimdi neden böyle bir iş yapayım?" diye konuştu.

Suçunu itiraf eden Cevzet Öğünç, yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu belirterek, Cihad Doğanay Eker'in de kendisinin ortağı olduğunu savundu.

Öğünç, 2016 yılının 9. ayından bu yana uyuşturucu işi yaptığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Daha önceki beyanlarım doğru değil. Samimi beyanda bulunmak istiyorum. 2016 yılından beri bu işi yapıyorum. Van'dan kısım kısım temin ettiğim uyuşturucu maddeleri Gebze, İstanbul ve Bursa'da piyasaya sürüyordum. Cihat Doğanay Eker de benim bu işteki ortağım. Aynı zamanda sigara kaçakçılığı da yapıyoruz. Bu işte de birlikte hareket ediyorduk. Her iki işte de Cihat Doğanay Eker ile ortak hareket ettik.

Uyuşturucu maddeleri İran'dan temin ederek, batı illerine gönderdim. PKK ile irtibatta olan C.D ve D.P, uyuşturucuyu PKK'dan alıp Van'a getiriyor. C.D'nin kardeşlerinden birisi PKK'nın Diyarbakır sorumlusudur. Diğeri ise bombalama eylemine karıştığı için şu an cezaevinde. Onun PKK ile arası iyi olduğu için uyuşturucuları o getirir. Bana ücreti karşılığında istediğim uyuşturucu maddeleri temin ediyordu. Kardeşim Sedat, ben bu işi yaptığım dönemde cezaevindeydi. Ona ait olan banka hesabından hem C.D. hem de D.P'ye 200 bin liranın üzerinde havale yaptım. Aynı şekilde C.D'nin çalışanı olan M.I. adına da havalelerim var. Ayrıca D.P'ye bu iş karşılığında tır satmıştım. Yine lüks bir aracımı uyuşturucu bedeli karşılığında C.D'ye sattım."



"Uyuşturucu sevkiyatını ben planladım"

Cevzet Öğünç, 17 Mayıs 2017'de ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sevkiyatını da kendisinin planladığını dile getirerek, "Aslında bu madde biraz daha fazlaydı. Cihad Doğanay Eker, bir kısmını amcasının kızına satmış. Benim payıma düşen kısım için bir tam altın ile 800 lira aldım. 16 Mayıs 2017'de Abdülkerim'i aradım, Cihad'ın aracına bineceğimizi söyledim. Fakat uyuşturucudan bahsetmedim. O benim bu işi yaptığımı bilmez, bu nedenle Cihad'ın uyuşturucu taşıyacağından da haberdar değildir. Bu nedenle suçsuzdur." şeklinde konuştu.

Cihad Doğanay Eker'in otobüse otogardan binmediğini anlatan Öğünç, "Cihad otobüse otogarın çıkışında bulunan akaryakıt istasyonundan bindi. Elinde de yakalanan uyuşturucu maddelerin olduğu çanta vardı." dedi.



"Paraları Bursa'daki apart otelde teslim ederdim"

Savunmasının geri kalan kısmında uyuşturucu ticaretini nasıl yaptıklarını anlatan Öğünç, şöyle devam etti:

"Telefonumla D.P. ile 150 görüşmem var. Bunların hepsi uyuşturucu ticaretiyle ilgilidir. C.D. sürekli telefon değiştirirdi. Onunla hangi telefonlar üzerinden irtibat kurduğumu bir sonraki mahkemede ibraz edeceğim. Uyuşturucu ticareti çok ayaklı bir faaliyettir. Bunun olması için temin eden finansör ve taşıyıcı ile alıcı bulunması gerekiyor. C.D. ve D.P. örgüt ile bağlantıları nedeniyle temin eden sıfatında, ben ve Cihad Doğanay Eker finansör ile taşıyıcı konumundayız. Uyuşturucu alacak kişileri bu ortamda olduğumuz için biliyoruz. Biz bu malzemeleri daha çok toplu halde devrederdik. Uyuşturucudan kazandığım paraları C.D ve D.P'ye Bursa'da bulunan bir apart otelde teslim ederdim. Onlar, geleceklerini önceden haber verir, ben de yer ayırtır, sonra da yanlarına giderek paraları verirdim."



"Kızımın hayallerini yıkmaktansa kendimi yakmaya karar verdim"

Tutuklu sanık Cevzet Öğünç, Mahkeme Başkanı'nın neden itirafta bulunduğunu sorması üzerine, şunları söyledi:

"6 aydır cezaevindeyim, kızım görüşüme geldi. Ağlıyordu. Neden ağladığımı sordum. Öğretmeni yazın nereye gittiğin sormuş, o da Bolu'ya cezaevine geldiğini söylemiş. Ama suçumu söylememiş. Neden yalan söylediğini sordum. Kızım 'Sana olan sevgim bir başka. Fakat hayallerim bir başka.' dedi. Onun hayallerini yıkmaktansa kendimi yakmaya karar verdim. Kızım 12 yaşında. Onun hayallerini karartmaya hakkım yok."

Öğünç, pişman olduğunu da ifadelerine ekleyerek, şu aşamada tahliye talep etmediğini dile getirdi.

Tutuklu sanık Cihad Doğanay Eker ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kendisinin satıcı olmadığını savunan Eker, sadece uyuşturucu kullandığını belirterek, daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Yolcu otobüsünde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Cevzet Öğünç'e ait olduğunu ileri süren Eker, "Abdülkerim taşıyıcıydı. Ben de sadece onları korumak için araca bindim. Bunun karşılığında Cevzet bana uyuşturucu verecekti. Uyuşturucu kullandığımı kabul ediyorum. Ancak ticaret yaptığım doğru değildir. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Cevzet Öğünç'ün ifadesinde bahsettiği C.D, D.P. ve M.I. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, Abdülkerim Öğünç'ün tahliyesine, Cevzet Öğünç ve Cihad Doğanay Eker'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi için 10 Mayıs'a ertelendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından 17 Mayıs 2017'de yapılan yol uygulamasında ele geçirilen 300 gram metamfetamin ile 7 uyuşturucu hapı İstanbul'a götürdükleri iddiası üzerine otobüs sürücüsü Abdülkerim Öğünç, Cihad Doğanay Eker ve Cevzet Öğünç hakkında dava açılmıştı.