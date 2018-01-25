Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Bolu'da bir apartmanın giriş katında bulunan odunlukta çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Zekai Konrapa Bulvarı'nda 3 katlı apartmanın giriş katında odunluk olarak kullanılan dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verirken, apartman boşaltıldı.



Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Bu sırada apartmanda ikamet eden ve dumandan etkilenen Kadriye Gökdere, Sıla Demir ve Fikriye Kuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Köroğlu ile Kadın Doğum ve Çocuk ünitelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Dumandan etkilenen apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.