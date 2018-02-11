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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Abant yolunda 2 otomobil ve minibüsün karıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Bolu'da, 2 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Abant Tabiat Parkı yolunda, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 PU 0998 ve 34 LV 2229 plakalı otomobiller ile 34 DA 4350 plakalı minibüs, Gövem köyü yol sapağında çarpıştı.

Kazada, 2 sürücünün de arasında bulunduğu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar taraf araçlardan çıkartılan yaralılar, yol kenarlarına taşındı.

İtfaiye ekipleri de araçlarda sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavileri sürüyor.

Bu arada yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #kaza #bolu belediyesi #bolu #abant
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