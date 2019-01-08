Bir kamyonun arızalanması nedeniyle kapanan Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir kamyonun arızalanması üzerine kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.



Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede Darıyerihasanbey mevkisinde arızalanan kamyon, çekici yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.



Tırların geçişine izin verilmiyor



Yeniden ulaşıma açılan yolda tırların geçişlerine izin verilmiyor.



Yolun ulaşıma kapalı kaldığı sürede, bölgeden geçmek isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.



Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.



Bolu Dağı'nda sürücülerin yardımına Türk Kızılay koştu



Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere Türk Kızılay ekipleri ulaştı.



Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi ekipleri, yolda kalan sürücülerin bulundukları yerlere ulaşarak ikramlarda bulundu.