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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. 

Gece ve sabah etkili olan sağanak, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor. 

-Abant Tabiat Parkı beyaza büründü

Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Abant'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. 

Tabiat parkına gelen ziyaretçiler tatillerinin keyfini, ata ve faytona binerek, göl çevresinde yağan kar altında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak çıkarttı. 

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Yedigöller Milli Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. 



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Bolu Dağı #kar yağışı
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