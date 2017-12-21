D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.



Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.



Karayolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, ekipler sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.