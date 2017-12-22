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Bolu Dağı'nda son durum

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bolu Dağı'nda son durum

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Gün içinde devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli ile Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent viyadükleri mevkilerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışına karşı güzergahta çalışma yapmaya başlarken, trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konularında uyardı.

D-100 Karayolu'nun Karanlıkdere, Bakacak ve Bolu Dağı kesimlerinde ise kar yağışının yanı sıra yoğun sis de görülüyor.

Kar yağışının kent merkezinde de zaman zaman etkili olduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bolu Dağı
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